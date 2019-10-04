Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç'tan ''yeni parti'' açıklaması

Eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı partiye 'seve seve katkı sunacağını' söyledi.

Anayasa Mahkemesi'nin bir önceki başkanı Haşim Kılıç, "Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan bu yana birçok insanın onuru çok büyük yaralar aldı. Sadece İslamcılar ya da solcular değil. Türkiye'de yaşayan herkes haysiyet yarasıyla yaşıyor" dedi. Kılıç, Ali Babacan'ın kurmaya hazırlandığı partiye 'seve seve katkı sunacağını' söyledi.

Independent Türkçe'den Cihat Arpacık'ın sorularını yanıtlayan eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kılıç'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

'YENİ PARTİYE SEVE SEVE KATKI VERİRİM'

Ali Babacan’ın kurmaya hazırlandığı partide birlikte hareket ettiğiniz bir süredir konuşuluyor. Siyasete atılıyor musunuz artık?

O arkadaşların çalışmalarıyla ilgili çok fazla müdahilliğim yok. Ama arkadaşlar çalışıyorlar. Parti kurma konusunda kararlı bir duruşları var. Ama partinin kurucuları kimler olacak, tüzüğü, programı nasıl olacak gibi konular henüz konuşulmuyor. Netleşmiş bir durum yok.

Tüzüğü ve programı Haşim Kılıç’ın da içinde olduğu bir ekip hazırlayacak deniliyor...

Ekimin sonuna doğru böyle bir irade ortaya çıkarsa kurucu olacağına inanılan arkadaşlar çağrılıp “Buyurun, tüzük ve programı netleştirelim” şeklinde bir öneri getirileceği belirtiliyor. Dolayısıyla şu anda netleşmiş bir yol haritası yok.

Siz işin içinde misiniz değil misiniz? Ben bunu merak ediyorum.

Takvime bağlı, gelişmelere bağlı. Bakıp göreceğiz. Kurucu heyet, partinin tüzüğü ve programı benim ilkelerimle paralellik arz ederse ve benden bir katkı beklenirse seve seve katkı veririm tabi.

Gelip 'Haşim Bey bir yola çıkıyoruz, beraber çıkalım' denmedi mi yani? Ben denildi diye biliyorum...

Böyle bir niyet var tabi. Ama netleşmiş bir şey yok. Arkadaşların çalışmaları, görüşmeleri sürüyor.