Eski Bakan Çelik'ten iktidara olay gönderme

AK Partili Çelik iktidara göndermede bulunarak, "Yani siz insanları böyle hapishanelere tıkarak ben onları zapt ediyorum dediğiniz zamandan mühim olan insanlar hür oldukları zaman onları idare edebilmek esas sanattır" dedi.

58. Hükümet'te Kültür Bakanı, 59. Hükümet'te Millî Eğitim Bakanı olan AKP'li Hüseyin Çelik Medyascope kanalına şöyle konuştu:

"Genellikle dikta yönetim kuranların hepsi 'Devlet’in bekası için' gibi bir şeye sarılır. İster devletin bekası için, ister saltanatın bekası için, ister şahsının ve ailesinin bekası için hiç kimse istibdatı meşru ve mazur gösteremez. Yani siz insanları böyle hapishanelere tıkarak ben onları zapt ediyorum dediğiniz zamandan mühim olan insanlar hür oldukları zaman onları idare edebilmek esas sanattır."