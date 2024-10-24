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Eski bakan Sabahattin Çakmakoğlu vefat etti

Eski bakan Sabahattin Çakmakoğlu vefat etti
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Eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Ankara'da yaşayan 1930 doğumlu eski İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekili Çakmakoğlu'nun cenazesinin yarın memleketi Kayseri'de defnedileceği öğrenildi.

Öte yandan, MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, Çakmakoğlu'nun vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Büyükataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kıymetli devlet adamlarımızdan İçişleri ve Milli Savunma eski bakanımız, 23. Dönem MHP Kayseri Milletvekilimiz Sayın Sabahattin Çakmakoğlu Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Devletimizin birçok kademesinde çeşitli görevler üstlenerek yüksek bir özveri ile çalışan, önemli ve başarılı hizmetleri bulunan bir değeri kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz.

TBMM çatısı altında ve devletimizin çeşitli kademelerinde ülkemiz ve milletimiz adına yürüttüğü takdire şayan çalışmalar her zaman hayırla hatırlanacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devletine, milliyetçi ülkücü harekete ve Türk milletine önemli hizmetleri bulunan, ömrü boyunca ülkemizin güvenliği ve refahı için kıymetli çalışmalar yürüten dava ve devlet adamı kıymetli büyüğümüz merhum Sabahattin Çakmakoğlu'na Cenabıallah'tan rahmet, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun."

AA

Etiketler Sabahattin Çakmakoğlu milli savunma bakanı İçişleri Bakanı
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