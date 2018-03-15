Eski Bakan Zafer Çağlayan siyasete geri döndü

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre; Hafta sonu yapılan AK Parti Mersin 6.Olağan İl Kongresi'ne sürpriz bir isim katıldı. Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan, kongre salonuna geldi ve protokolde oturdu. İl Başkanı seçilen Cesim Ercik, 19 kişilik büyük kongre delege listesinde Zafer Çağlayan ve Kürşat Tüzmen'e de yer verdi. İki eski Bakan da Eylül ayında yapılması planlanan Büyük Kongre'de genel başkan seçiminde kullanacak.

Çağlayan'ın yakın çevresi sosyal medya üzerinden eski Bakanının dönüşünü sevinçle paylaştı. Çağlayan'ın kongre fotoğraflarının kullanıldığı paylaşımda, “Zafer İnanlarındır, ABD kurduğu kumpası başaramadı. Geliyor vatan sevdalısı bakanımız. Hedef 2019, Mersin'in Zaferi, Türkiye'nin gururu, Hep Birlikte Zafere Ulaşacağız” ifadelerine yer verildi.