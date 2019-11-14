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  4. 14 Kasım 2019 19:17

Eski bakandan canlı yayında olay sözler: Çakayım sizin seferberliğinize...'

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan Halk TV'deki canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef alırken kullandığı ifadelerle dikkatleri üzerine çekti.ç

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef aldı.

İstanbul ve Antalya’daki toplu intiharlar anlatan Okuyan, “Hala çıkmış Damat nutuk çekiyor, acayip. ‘Ekonomimiz düzeliyor, enflasyonu yeniyoruz’ diyor. Lan Damat… Lan Damat Berat efendi! Dalga mı geçiyorsun lan, insanlar çaresizlikten çoluk çocuk intihar ediyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını da hedef alan Okuyan, “Yolda gördüm, çalışma bakanlığının afişi; İstihdam’da dev seferberlik… Çakayım sizin seferberliğinize, 9 milyon işsiz” ifadelerini kullandı.

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