Eski bakandan canlı yayında olay sözler: Çakayım sizin seferberliğinize...'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı Yaşar Okuyan canlı yayında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı hedef aldı.

İstanbul ve Antalya’daki toplu intiharlar anlatan Okuyan, “Hala çıkmış Damat nutuk çekiyor, acayip. ‘Ekonomimiz düzeliyor, enflasyonu yeniyoruz’ diyor. Lan Damat… Lan Damat Berat efendi! Dalga mı geçiyorsun lan, insanlar çaresizlikten çoluk çocuk intihar ediyor” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını da hedef alan Okuyan, “Yolda gördüm, çalışma bakanlığının afişi; İstihdam’da dev seferberlik… Çakayım sizin seferberliğinize, 9 milyon işsiz” ifadelerini kullandı.