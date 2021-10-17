  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Eski belediye başkanı hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hayatını kaybetti

Eski belediye başkanı Mehmet Sait Dağoğlu hayatını kaybetti

Elazığ'ın Palu ilçesi eski Belediye Başkanı Mehmet Sait Dağoğlu, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İki dönem Palu Belediye Başkanlığı görevi yürüten Mehmet Sait Dağoğlu evinde kalp krizi geçirdi.

Ailesi tarafından Palu Devlet Hastanesine kaldırılan Dağoğlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Dağoğlu, 2004-2009 ile 2014-2019 tarihleri arasında 10 yıl süreyle Ak Parti'den Palu Belediye Başkanlığı görevi yürütmüştü.

Etiketler elazığ palu belediye başkanı Mehmet Sait Dağoğlu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Üç başlı yılanın görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı
Binance'ın Twitter hesabından ilginç paylaşım
Bilim Kurulu üyesine meslekten men cezası
Sel, dolu, fırtına... Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı geldi
Bakan Soylu ''koruyoruz'' demişti... Gençliğe Hitabe mazgaldan çıktı
Bu illerde arsası olanlara piyango vurdu! İki yılda inanılmaz artış
CHP'den Bakan Soylu'ya zehir zemberek yanıt: ''Mafyanın şamar oğlanı...''
Ece Ronay'dan taciz açıklaması: ''Şikayetimi tek şartla geri çekeceğimi söyledim''
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! Ölümcül hileler tek tek deşifre edildi
Yetişkin film yıldızı hakkında skandal iddia! Meslektaşlarına dava açtı