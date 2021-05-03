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Eski milletvekili koronavirüse yenildi

26. Dönem AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Karabük Üniversitesi’nin kurucu rektörlerinden olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hayatını kaybeden Burhanettin Uysal için başsağlığı mesajı paylaştı.

Altun, "Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü ve Gazi Meclisimizde 26. dönem Karabük vekilliği görevi de icra etmiş olan Prof. Dr. Burhanettin Uysal’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Karabük Üniversitesi Kurucu Rektörü ve 26. Dönem Karabük Milletvekili, kardeşimiz Burhanettin Uysal Beyefendi’yi koronavirüs sebebiyle bugün kaybettik. Burhanettin Uysal kardeşimize Allah’tan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum." açıklamasını yaptı.

Etiketler ak parti milletvekili koronavirüs burhanettin uysal
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