Eski milletvekili ve ünlü oyuncu CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıkladı

CHP'nin yarın yapılacak olan olağanüstü kurultayında CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel ve CHP Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın ardından 22. Dönem Milletvekili ünlü oyuncu Berhan Şimşek de adaylığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’ye olası kayyum atanması girişimlerinin önüne geçmek için 21 Mart tarihinde olağanüstü kurultay kararı alındığını duyurmuştu.

CHP'nin yarın ( 6 Nisan Pazar günü ) gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultayında Genel Başkanlık koltuğu için bir sürpriz isim daha adaylığını açıkladı.

Bir dönem CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüten eski milletvekili Berhan Şimşek, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Özgür Özel ile beraber genel başkanlık için yarışacak.

22. Dönem (2002-2007) CHP Milletvekili olan Şimşek, bir dönem sinema oyunculuğu ve yönetmenliği de yapmıştı.

Kurultayda CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel, Ümit Uysal ve Berhan Şimşek'in yarışması bekleniyor.

Aday olacağı öne sürülen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise aday olmayacağını duyurdu.