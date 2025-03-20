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Eski yol arkadaşından Erdoğan'a tepki: ''Sen aslında kendine darbe yaptın''

Eski yol arkadaşından Erdoğan'a tepki: ''Sen aslında kendine darbe yaptın''
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Eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrasında Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ı hedef aldı ve "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" sözleriyle eleştirdi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına bir eski AK Partili milletvekili daha tepki gösterdi.

Eski AK Parti milletvekili Hüseyin Kocabıyık yaptığı açıklamada "Recep Tayyip Erdoğan…geleceğin yer burası mıydı? Biz bunlar için mi mücadele ettik? Bunun için mi mahkemelerde süründük yıllarca? Sen aslında kendine darbe yaptın haberin yok!" ifadelerini kullandı. 

Etiketler hüseyin kocabıyık recep tayyip erdoğan ak parti tepki
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