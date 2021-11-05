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  4. Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan inkar etti

Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan inkar etti

Ettiği küfür kameralara yansıyan İYİ Partili Lütfü Türkkan inkar etti

İYİ Parti lideri Meral Akşener'i Bingöl ziyareti sırasında protesto eden şehit yakınına küfür eden İYİ Partili Lütfü Türkkan açıklama yaptı.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

TÜRKKAN, AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA KÜFRETTİ
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İyi Parti'nin Hdp ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür!İYİ Partili Türkkan'dan vatandaşa küfür!Politika

 

VATANDAŞ GÜVENLİK GÜÇLERİNCE BÖLGEDE UZAKLAŞTIRILDI
Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı.

TÜRKKAN, KÜFRÜ İNKAR ETTİ
İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Twitter yaptığı açıklamada, "Provokasyon için gönderdiğiniz adamların oyunu bitmedi bir türlü.Bu kez de Akşener'e sosyal medyada küfür ettiği için ceza alan bir provokatöre bırakın herhangi bir kötü ifadeyi, aksine kendisine sarılarak birlikte yürüdüğüm halde bu kez 'ağır küfür etti' diye yayınlamışsınız." ifadelerini kullandı.

Etiketler Lütfü Türkkan küfür
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