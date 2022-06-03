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Ev alıp satacaklar dikkat! Yeni kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Ev alıp satacaklar dikkat! Yeni kanun teklifi Meclis'e sunuldu

Stokçuluk yapanlara ceza artırımı ve noterde gayrimenkul satışını öngören düzenlemeleri içeren 6. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu.

AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu. 

24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.

 

Etiketler ak parti yagı paketi noterde gayrimenkul satışı
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