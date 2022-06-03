Ev alıp satacaklar dikkat! Yeni kanun teklifi Meclis'e sunuldu
Stokçuluk yapanlara ceza artırımı ve noterde gayrimenkul satışını öngören düzenlemeleri içeren 6. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu.
AK Parti tarafından; stokçuluk yapanlara ceza artırımı getiren, noterde gayri menkul satışını öngören düzenlemeleri de içeren '6. Yargı Paketi' TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
24 maddelik yargı paketiyle, hakim ve savcı yardımcılığı süreleri de yeniden düzenleniyor.
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