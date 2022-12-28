EYT sonrası sosyal medyada gündem oldu: ''Teşekkürler Kılıçdaroğlu''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini duyurmasının ardından sosyal medyada ''Teşekkürler Kılıçdaroğlu'' etiketi günden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca yurttaşın beklediği EYT düzenlemesinin detaylarını açıkladı. Erdoğan, yaş sınırı olmayacağını ve 2 milyon 250 bin kişinin emekli olabileceğini duyurdu.

Erdoğan'ın seçim yaklaşırken duyurduğu EYT "müjde"sine muhalefetten ilk açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"*Taşerona kadro

*Emeklilere bayramlarda birer maaş ikramiye

*3600 ek gösterge

*Sözleşmeli personellere kadro

*KYK faizlerinin silinmesi

*Ve en sonunda EYT

Genel başkanımız tüm mağduriyetleri bir bir çözüyor.

Teşekkürler #Kılıçdaroğlu."

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

Kılıçdaroğlu, geçen Temmuz ayında gençlere KYK kredi faizlerini ödememe çağrısında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun hamlesinin ardından Erdoğan faizleri silmişti. Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a gönderme yaparak emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili "EYT loading" paylaşımında bulunmuştu.