Ezber bozan seçim anketi: İttifaklar arasında fark yüzde 4!

Türkiye'de erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken MetroPoll Araştırma, Aralık ayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye'de erken seçim tartışmaları gündemdeki yerini korurken MetroPoll Araştırma, Aralık ayında yaptığı son anketin sonuçlarını paylaştı. Buna göre kararsızların dağıtılmasının ardından AK Parti yüzde 32.3, CHP yüzde 27.4, İYİ Parti yüzde 14.2, HDP yüzde 11.9, MHP yüzde 5.3, DEVA Partisi ise yüzde 2.6 oy oranına ulaştı. AK Parti ve MHP'li Cumhur İttifakı böylece 37.6 oy oranına sahip olurken, CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise 41.6 olarak belirlendi.

Metropoll Araştırma Şirketi, 11-15 Aralık tarihleri arasında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. 28 ilde toplam 1514 kişi ile yapılan araştırmada katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

AK PARTİ YÜZDE 24'ÜN ALTINA İNDİ

Sonuçlara göre kararsız oylar dağıtılmadan önce AK Parti'nin oy oranı yüzde 23.9 olarak belirlenirken, CHP yüzde 20.3, İYİ Parti yüzde 10.5, HDP yüzde 8.8, MHP yüzde 3.9, DEVA Partisi yüzde 1.9, Memleket Partisi yüzde 1.2, Saadet yüzde 1.1, Gelecek Partisi 0.8 ve diğer partiler ise yüzde 1.7 oy oranına ulaştı.

Öte yandan kararsızların oranı 11.1 olarak açıklanırken, protesto oyların oranı ise 9.9 olarak belirlendi. Cevap vermeyenler ise yüzde 4.9'luk oranı oluşturdu.

KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA SONUÇLAR

Kararsızlar ve protesto oylar oransal olarak dağıtıldıktan sonra ise AK Parti'nin oy oranı yüzde 32.3 olarak belirlenirken, CHP yüzde 27.4, İYİ Parti yüzde 14.2, HDP yüzde 11.9, MHP yüzde 5.3, DEVA Partisi yüzde 2.6, Memleket Partisi yüzde 1.6, Saadet yüzde 1.5, Gelecek Partisi 1.1 ve diğer partiler ise yüzde 2.3 oy oranına ulaştı.

İTTİFAKLAR ARASI FARK YÜZDE 4

AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı böylece 37.6 oy oranına sahip olurken, CHP ve İYİ Parti'nin bulunduğu Millet İttifakı'nın oy oranı ise 41.6 olarak belirlendi.