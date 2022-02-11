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Fahrettin Altun'dan ''görevden alınacak'' iddiaları için ilk açıklama

Fahrettin Altun'dan ''görevden alınacak'' iddiaları için ilk açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uzun süredir basında yer alan "görevden alınacak" iddiaları için sessizliğini bozdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un görevden alınacağı iddiası bir süredir gündemdeki yerini korurken, Altun'dan açıklama geldi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Altun, böyle bir durum olmadığını ifade ederek “Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. İyiyim, görevimin de başındayım” dedi.

Altun, "Lüzumsuz bir fitne kazanı kaynatılıyor. Fitnenin anlamlarından biri de ‘manevi çöküntü’dür. Fitnecilere sabır ve şifa diliyorum. Magazin kültürü Türk soluna 1980 sonrası sirayet etti, siyaset yapamaz hale gelince magazine sardılar. Siyasi magazinle durumu idare etmeye, peşlerinden sürükledikleri insanları mobilize etmeye çalışıyorlar. Kulaktan dolma söylentilerle, mesnetsiz dedikodularla yol alıyorlar." dedi.

Hande Fırat'ın yazısının tamamı için...

Etiketler fahrettin altun hande fırat cumhurbaşkanlığı
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