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  4. 07 Aralık 2020 08:28

Fahrettin Koca'dan MHP'li vekilin soru önergesine dikkat çeken yanıt

MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, Bakan Koca’ya 'özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanların ek mesai ücretlerinin iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışma var mıdır' diye sordu. Koca ise konunun bakanlığın görevi olmadığını söyledi.

Fahrettin Koca'dan MHP'li vekilin soru önergesine dikkat çeken yanıt
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MHP İzmir Milletvekili Tamer Karaosmanoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya özel sektördeki sağlık çalışanlarının ek mesai ücretlerinin iyileştirilmesine yönelik önerge verdi. 

Önergesinde sağlık çalışanlarının “çözümü mümkün sorunları olduğunu” belirten Karaosmanoğlu, Bakan Koca’ya “Özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sağlık çalışanlarımızın ek mesai ücretlerinin iyileştirilmesiyle ilgili bir çalışmanız var mıdır” sorusunu yöneltti. 

 Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın haberine göre, önergeye yanıt veren Koca, muhalefet milletvekillerine yaptığı gibi “Soru önergesinde yer alan hususlar bakanlığımızın görev alanına girmemektedir” dedi.
 

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