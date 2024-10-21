  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Fahrettin Koca'nın paylaşımına tepki yağıyor

Fahrettin Koca'ya ''yenidoğan'' tepkisi

Fahrettin Koca'ya ''yenidoğan'' tepkisi
Güncelleme:

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yenidoğan çetesiyle ilgili sessizliğini korurken, bugün FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili paylaşım yaptı. Sosyal medyada Koca'ya tepki yağdı.

Gazeteci Murat Yetkin bugünkü yazısında, kamuoyunun gündemindeki 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturmanın, "İçeriden sızıntı olup olmadığının bilinmemesi" gerekçesiyle dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bile saklandığını yazdı. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'yenidoğan çetesi' skandalına ve hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapmaması tepki çekti.  

Fahrettin Koca, Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Koca "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var" ifadelerine yer verdi.

Koca'nın paylaşımı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar paylaşımın altına, "Yenidoğan çetesi ile ilgili açıklama yapman gerekiyor sayın bakan" şeklinde yorumlar yaptı.

Etiketler fahrettin koca yenidoğan çetesi Sağlık Bakanlığı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Şeyma Subaşı artık hiç olmadığı kadar cesur Şeyma Subaşı artık hiç olmadığı kadar cesur İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi İstanbul'un 21 ilçesinde elektrik kesintisi Gözler FETÖ'cü isimlere çevrilmişken... Hakan Şükür teröriste rahmet diledi Gözler FETÖ'cü isimlere çevrilmişken... Hakan Şükür teröriste rahmet diledi Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk tahminleri güncellendi Cesedi de dert oldu: Örgüt içinde ''cenaze'' kavgası çıktı Cesedi de dert oldu: Örgüt içinde ''cenaze'' kavgası çıktı FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen işte burada öldü İktidarın yeni emeklilik sistemi değişikliğinin detayları belli oldu İktidarın yeni emeklilik sistemi değişikliğinin detayları belli oldu FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı Gülen'in son anlarını anlattı FETÖ firarisi Ekrem Dumanlı Gülen'in son anlarını anlattı Eşine bunu yapan yanar: Mahkemeden bir emsal karar daha Eşine bunu yapan yanar: Mahkemeden bir emsal karar daha Somer Şef'in restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı Somer Şef'in restoranındaki fiyatlar dudak uçuklattı
Deha'nın İmresi Melis Sezen sınıfta kaldı: ''Seksi görüneceğim diye...'' Deha'nın İmresi Melis Sezen sınıfta kaldı: ''Seksi görüneceğim diye...'' Angelotti, Arda Güler'in üstünü çizdi Angelotti, Arda Güler'in üstünü çizdi Fetullah Gülen'in gömüleceği mezarı ortaya çıktı Fetullah Gülen'in gömüleceği mezarı ortaya çıktı Fethullah Gülen'i kumpas davalarının yıldönümünde ''öldürdüler'' Fethullah Gülen'i kumpas davalarının yıldönümünde ''öldürdüler'' FETÖ elebaşının ölümüne özel indirim kampanyası başlattı FETÖ elebaşının ölümüne özel indirim kampanyası başlattı Beyaz kabusa hazır olun: Tam yarım asır sonra geri geliyor Beyaz kabusa hazır olun: Tam yarım asır sonra geri geliyor Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltına alındı Dudak dudağa öpüşen Sıla Doğu ve Dilan Polat ''hayasızca hareket"ten gözaltına alındı Türk Lirası'na faizde 7 banka yüzde 50 sınırını aştı Türk Lirası'na faizde 7 banka yüzde 50 sınırını aştı Abdurrahman Dilipak'tan ortalığı karıştıran Fetullah Gülen paylaşımı Abdurrahman Dilipak'tan ortalığı karıştıran Fetullah Gülen paylaşımı Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti