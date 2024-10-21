Fahrettin Koca'ya ''yenidoğan'' tepkisi

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yenidoğan çetesiyle ilgili sessizliğini korurken, bugün FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili paylaşım yaptı. Sosyal medyada Koca'ya tepki yağdı.

Gazeteci Murat Yetkin bugünkü yazısında, kamuoyunun gündemindeki 'Yenidoğan çetesi'ne ilişkin soruşturmanın, "İçeriden sızıntı olup olmadığının bilinmemesi" gerekçesiyle dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan bile saklandığını yazdı. Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'yenidoğan çetesi' skandalına ve hakkındaki iddialara ilişkin açıklama yapmaması tepki çekti.

Fahrettin Koca, Fethullah Gülen'in ölümüyle ilgili bugün sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Koca "Bu ülkenin insanı onun bozgunculuğuna, vatana ihanetine, teröristliğine şahittir. 15 Temmuz gecesinden daha büyük bir hesap günü var" ifadelerine yer verdi.

Koca'nın paylaşımı tepkilere neden oldu. Bazı kullanıcılar paylaşımın altına, "Yenidoğan çetesi ile ilgili açıklama yapman gerekiyor sayın bakan" şeklinde yorumlar yaptı.