Faik Öztrak: ''3 yılda 3 başkan değişti''
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın 4,5 aylık Başkanı Naci Ağbal'ı görevden alma kararı için "3 yılda 3 başkan değişti, Naci'yi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez" dedi.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Naci Ağbal'ın Merkez Bankası Başkanlığı'ndan alınarak yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasını yorumladı.
Erdoğan'ın 'şahsım hükümeti' döneminde 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdiğini belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Merkez Bankası'nın tepesinde yaşanan gelişmeye ilişkin yorumu şöyle
"Tek adam vesayet rejiminden önce 17 yılda 5 Merkez Bankası Başkanı değiştiren AK Parti, 2108’de kurulan Erdoğan’ın şahsım hükümeti döneminde 3 yılda 3 Merkez Bankası Başkanı değiştirdi.
Naciyi alıp Şahap’ı getirmek fayda etmez.Önce kaybolan 128 milyar$’ın hesabını vereceksiniz."
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