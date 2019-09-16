Faik Öztrak: ''Verilerle oynayarak gerçeği gizleyemezsiniz''

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Öztrak, TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Öztrak, “TÜİK’in başında oturan damadın arkadaşı kalemi eline almış bazı düzeltmeler yapmış. Verilerle oynayarak gerçeği gizleyemezsiniz. İşsizlik milletin canını yakıyor” şeklinde konuştu.

Öztrak, Bir ülkede milletin işi varsa, gençler üniversiteden mezun olduktan hemen sonra iş bulabiliyorsa o ülkede işler yolundadır, ekonomide çarklar dönüyordur. Bugün açıklanan işsizlik rakamları ekonominin ağır hasta olduğunu gösterdi. İşsizlik yüzde 13’e yükselmiş. Geçen yıldan bu yana artış 3 puan. İşsiz sayısı 4 milyona çıktı. Biz bu tabloyu hiçbir krizde görmemiştik. Gerçek işsiz sayımız ise 7 milyona ulaşmış" ifadesini kullandı.