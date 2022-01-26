Faik Öztrak'tan Ömer Çelik'e yanıt: Neden İstanbul Havalimanı'ndan söz etmiyor?

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in İBB yönetimi için söylediği sözlere yanıt verdi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul'da yoğun kar yağdığı sırada bir restoranda yemek yediği için hedef almıştı.

ÖZTRAK'TAN İSTANBUL HAVALİMANI HATIRLATMASI

Çelik'e yanıt CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan geldi.

Parti genel merkezinde bir basın açıklaması yapan Öztrak, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın övünerek açtığı ve İstanbul'a yağan yoğun kar sırasında tamamen işlevsiz kalan İstanbul Havalimanı'nı hatırlattı.

Öztrak, ''AK Parti Sözcüsü Neden İstanbul Havalimanı'ndan söz etmiyor? İstanbul Havalimanı AK Parti'dir, Atatürk Havalimanı Cumhuriyet'tir'' diye konuştu.

2017 yılında İstanbul'a yağan yoğun kar sıradan AK Parti'li İBB yönetiminin Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesi'ne tuz vermediğini açıklayan Öztrak, ''2017 yılındaki kar yağışındaki 17 gündeki tuz ve sülosyonu 4 günde atılan tuz ve sülüsyonla mukayese etmeye kalkıyor.

O dönem Beylikdüzü Belediye başkanı olan bugünkü İBB Başkanı, AK Parti'li İBB Başkanı'nın kendisine tuz ve sülüsyon vermediğini anlatmamış'' diye konuştu.

'BİZİM SİZDEN ALACAK KRİZ YÖNETİMİ DERSİMİZ YOK''

İmamoğlu'nun yediği yemek üzerinden yapılan tartışmalarına ilişkin ise Öztrak, ''Büyükelçi ile yenen bir yemek üzerinen İBB Başkanı linç etmeye kalkıyor. AK Parti Sözcüsü cin olmadan adam çarpmayı bıraksın. İstanbullu bunların ne olduğunu biliyor. Ülkeyi sel götürdü, dere kenarına ev yapmışlar diye milleti suçladılar. Bunları geçeceksiniz. Bizim sizlerden alacağımız kriz yönetimi dersi yok. Şu an organize sanayi bölgelerinde elektriği kestiniz. Ortada çok büyük bir yönetim krizi var. Cumhuriyet tarihimizde ilk kez karşılaşıyoruz. AK Parti Sözcüsü bununla ilgili tek kelime etmiyor.

Bugün kusur sanayicinin mi? Senin kusurun. AK Parti Sözcüsü'nin ağzından bunlarla ilgili tek bir söz duydunuz mu? Belediyelerimle uğraşmaktan ülkemizin sorunları ile uğraşamıyorlar. AK Parti Sözcüsü bir de 15 Temmuz üzerinden Genel Başkanımıza laf yetiştirmeye kalkmış. Genel başkanlarını tatildeyken; başbakanları tünellerle beklerken, demokrasiye sahip çıkın talimatı verin genel başkanımıza laf söylüyor.

Bizim sizden alacak kriz yönetimimiz yoktur'' sözlerini sarf etti.