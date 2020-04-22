Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erodğan'ı kendi sözüyle eleştirdi

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Yıllarca 'seçilmişleri atanmışlara yedirmem' diyen bir fikriyatın 'seçilmişler atanmışlara tabii olmalı' noktasına gelmesi de ilginçtir" diye yazdı.

Altaylı, yazısında "Yardımları doğru ve akılcı biçimde dağıtmak için belediyeleri engellemek gerekmiyor ki, koordine etmek yeter. Ya da güçlü belediyenin sorunu çözebildiği yere merkezi yönetim karışmayacak o sıkıntılı olan yere odaklanacak ve yardımlar olması gerektiği gibi, heba olmadan, doğru düzgün dağıtılacak. Sonuçta hükümet de devletin organı, belediye de." ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı hakkında, "Tek merkezden yönetildiğini düşündüğüm bir garip grubun hakaret dolu maillerine maruz kaldım" diyen Altaylı, "'Belediye başkanları valileri dinlemeliymiş, valiler Ankara’nın talimatlarını belediyelere uygulatmalıymış, valilerin mücadelesinden niye rahatsızmışım' Vallahi benim hiçbir rahatsızlığım yok. Ne valilerden ne belediye başkanlarından. Ben sadece kısıtlı kaynakların doğru kullanımının koordinasyonla olacağını söylüyorum" diye yazdı.

Altaylı, "Ama şunu da hatırlatmak isterim. Yıllarca 'seçilmişleri atanmışlara yedirmem' diyen bir fikriyatın 'seçilmişler atanmışlara tabii olmalı' noktasına gelmesi de ilginçtir" yorumunu yaptı.

