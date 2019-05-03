Fatih Altaylı: ''YSK'nın üzerinde siyasi baskı var''

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, YSK'nın 'psikolojik baskı altında' olduğunu yazdı. Altaylı, "Artık çok belli ki, İstanbul'da seçimler yenilenmeye doğru gidiyor. Bunun böyle olacağı 31 Mart akşamı belliydi" dedi.

İstanbul'un Maltepe, Kadıköy ve Ataşehir ilçelerinde 31 Mart seçimlerinde sandıklarda usulsüzlük yapıldığı iddiasına ilişkin yapılan suç duyuruları kapsamında dün 32 ayrı soruşturma başlatıldı. 100'ün üzerinde sandık kurulu başkanı ve üyesi de 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

Yaşanan süreci değerlendiren Habertürk yazarı Fatih Altaylı, "Elbette YSK’nın ne karar vereceğini bilemeyiz ama YSK’ya yönelik 'psikolojik baskı' çok açık" ifadesini kullandı. Altaylı bunun aynı zamanda 'siyasi baskı' anlamına geldiğini belirtti ve "Elbette YSK’nın ne karar vereceğini bilemeyiz ama YSK’ya yönelik 'psikolojik baskı' çok açık. Bu aynı zamanda 'siyasi baskı' anlamına da geliyor." dedi.



