Fatih Altaylı'dan Binal Yıldırım için dikkat çeken iddia

Fatih Altaylı, Habertürk'te "Çıkar mı çıkmaz mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Habertürk, 17 yıldır uygulanmayan eski bir geleneği yeniden başlatmak için bir süredir çağrıda bulunuyor. Seçim öncesi, rakip adayları birlikte ekrana çıkartıp tartıştırma geleneğini" ifadesini kullandı.

Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu katıldığı bir canlı yayında teklifi gündeme getirmişti aynı anlarda bir başka kanalda canlı yayında olan Binali Yıldırım "tek başıma vereceğim bir karar değil" demişti ancak bu teklife olumlu baktığını da ima etmişti.

Bugün ikilinin bu karşılıklı teklifini değerlendiren Fatih Altaylı bu tarz bir yayına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın engel olacağını yazdı ve şu ifadeleri kullandı:

Ben Binali Yıldırım’ın böyle bir tartışmaya katılma konusunda olumlu bir tavra sahip olduğunu biliyorum.

Ancak önünde bir engel var.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin hiçbir adayının, hiç bir seçimde veya tartışma ortamında diğer partilerin rakip adayı veya adayları ile karşı karşıya gelmesini istemiyor.

Bu konudaki tavrı çok net ve çok kesin.

En küçük bir risk almak, ekranda savunma yapar pozisyonda görünmek gibi bir tercihi düşünmüyor.

Bu yüzden de Binali Yıldırım’ın istese de böyle bir tartışmaya çıkacağını zannetmiyorum.

İmamoğlu ve Yıldırım'a canlı yayın daveti