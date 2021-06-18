Fatih Altaylı'dan Yarkadaş'ın davetine yanıt geldi

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ve Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı'nın polemiği sosyal medyada gündem oldu.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş ve Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, sosyal medya üzerinden Veyis Ateş polemiği yaşadı. Yaşanan polemik üzerine Yarkadaş, Altaylı'yı canlı yayına davet edince Altaylı'dan yanıt gecikmedi.

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, dün akşam TV100 ekranlarında katıldığı Sağlı Sollu'da Fatih Altaylı ile ilgili açıklama yaptı. Bunun üzerine Altaylı, sosyal medya hesabından Yarkadaş'ı etiketleyerek "Barış Yarkadaş kardeşim. Bir ithamda bulunacaksan isimle bulun. Ortaya laf atma. Ayıptır. Yayına çıkma sözü verip de çıkmayan kim ise adıyla sanıyla belirt. Ne sana ne de başka birine programa çıkarım deyip de iptal etmedim. Adımı her kullanmayın" dedi.

Altaylı'nın tweetine yanıt veren Yarkadaş ise, onu KRT TV ekranlarında yayımlanan "Şimdiki Zaman"a davet etti.

Yarkadaş'ın davetini memnuniyetle karşılayan Altaylı, rensip olarak kendi programım olduğu İçin başka televizyon programlarına uzunca bir süredir katılmıyorum ama sizi kırmam." cevabını verdi.

Altaylı'nın Yarkadaş'a yanıtı şöyle oldu:

"Barış Yarkadaş kardeşim. Herkesin bildiği üzere tatildeyim. Prensip olarak kendi programım olduğu İçin başka televizyon programlarına uzunca bir süredir katılmıyorum. Temmuz ortasında dönünce konuşuruz. Sizi kırmam."