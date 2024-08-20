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Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı

Fatih Erbakan kollarını neden sallamadığını açıkladı
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Kameralar önünde yürürken kollarını sallamadığı için dikkat çeken Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, kollarını neden sallamadığını ilk kez açıkladı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, Armağan Çağlayan’ın sunduğu Sorgusuz Sualsiz programına konuk oldu.

 Yerel seçimlerde sosyal medyada gündem olan yürüyüş tarzı ile ilgili soruyu yanıtladı.

Çağlayan Erbakan’a, “Sosyal medyada hep bir şey tartışılıyor. Siz yürürken kollarınızı sallamıyorsunuz. Özellikle mi bunu yapıyorsunuz yoksa fiziksel bir şey mi? Sırtınız mı ağrıyor?” sorusunu yöneltti.

Erbakan da sağlığı ile ilgili sorun olmadığını belirterek, “Çok farkında da değilim. Sallayarak mı yürünüyor yoksa sallamadan mı yürünüyor? Ben yürürken sallıyor muyum, sallamıyor muyum? Onun da çok farkında değilim. Ancak sosyal medya paylaşımlarını görünce biraz sallayayım bari dedim. Artık yürürken kollarımı sallıyorum. Sosyal medyayla yayıldı bu ama sonradan bizim çocuklar, evdekiler falan da dedi. ‘Ya doğru’ diye. Biraz da güldüler onlar da. Şimdi artık ben de biraz dikkat ediyorum” dedi.

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Etiketler Fatih Erbakan kollarını neden sallamıyor yrp YRP lideri yeniden refah partisi
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