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Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı

Fatih Erbakan, seçim ikinci tura kalırsa ne yapacaklarını açıkladı
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlerin ikinci tura kalması halinde ''Sandık başına gitmeyin'' çağrısı yapacaklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, tv100'de konuk olduğu programda açıklamalarda bulundu. Erbakan, seçimde alacakları pozisyonla ilgili konuştu.

Erbakan, "Cumhur İttifakı içinde olmamız son derece zor ve düşük bir ihtimal olduğunu söylüyoruz, 20 senelik ekonomide özellikle uygulamalar ortada. Yeniden Refah Partisi’ni ittifakın içine almak için bu uygulamaların dışına çıkacağını sanmıyorum" dedi.

Erbakan, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması durumunda "Yeniden Refah tabanı hangi tarafa yönelir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir kısmı bizim gibi desteklemez, iki tarafa da destek olmanın vebal olduğunu düşündüğümüz için ‘Sandık başına gitmeyin’ diyeceğiz ama ikinci tura inşallah biz kalırız bu tartışmalara gerek olmaz." 

"Erdoğan’ın kazanabileceğini düşünüyor musunuz?" sorusunu Erbakan, "Son derece zor görüyorum. Anadolu’da seçmenle iç içeyiz, çok ciddi bir ekonomik kriz vurgusu, bunalmışlık artık bir değişim isteğini her yerde görüyoruz" diyerek yanıtladı. 

Etiketler fatih erbakan yeniden refah partisi seçim sandık
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