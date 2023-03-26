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Fatih Erbakan: ''Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasını istemiyoruz''

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Katıldığı canlı yayında Cumhur İttifakı'na neden katıldıkları ile ilgili gelen soruya yanıt veren Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan "Ülkemizin CHP zihniyetine teslim olmasını istemiyoruz" dedi.

Cumhur İttifakı'na katılma kararı alarak cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında neden Cumhur İttifakı'na katıldıklarına dair soruya yanıt verdi.

İşte Fatih Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar: 

Mevcut AK Parti ile sayın Cumhurbaşkanı ile sözünü ettiğimiz prensipler konusunda anlaştık. Mutabakat esastır. İnsanların sözleri esastır. Bu seçimle birlikte Meclis'e de güçlü bir şekilde girip uygulanmasının takipçisi olacağını söylüyoruz.

Ülkemizde 60-70 yıl sonra yeniden CHP zihniyetinin seçilmesine sebep oldunuz suçlamasıyla muhatap olmak istemedik. Bizim aday olarak devam etmemiz halinde böyle bir ihtimal söz konusuydu. Karşı blokta bir araya gelenleri görmemiz, FETÖ'nün karşı bloğa destek olduğunu görmemiz karşısında bu bloğun kazanmasına vesile olan bir parti olmak istemedik.

İktidarda mutlaka bir görev alalım diye ısrarımız olmadı. Millet İttifakı ile ilgili eleştirilerimiz uzun zamandır var. İdeolojik ve sosyal alanda çok ciddi problem olacaklarını ifade ediyoruz. 50 senelik milli görüş çizgisinde yürüyüp de Millet İttifakı'na katılmam mümkün değil.

Etiketler fatih erbakan yrp yeniden refah partisi millet ittifakı cumhur ittifakı
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