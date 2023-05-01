Fatih Erbakan'dan 3 bakanlık için olay iddia

Cumhur İttifakı’ndaki ortağı Yeniden Refah Partisi'nin lideri Fatih Erbakan 3 bakanlığın dış güçlerin vesayeti altında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı adaylığı için imza toplarken son anda ‘yan çizen’ Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ortaklığa giriştiği Cumhur İttfiakı’nın elinde bulunan 3 bakanlığın vesayet altında olduğunu söyledi, “Kurtulmaları için gerekli mücadeleyi Meclis’te çok daha etkili bir biçimde yapacağız” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bilecik'te partilileriyle buluştu. “Yapıcı muhalefet anlayışı sadece eleştiren değil çözümü de ortaya koyan siyaset anlayışı, siyasete nezaket getiren yaklaşımı, milletimizin teveccühüne layık olmasına sebep oldu” diyen Erbakan, buna bağlı olarak “Çok kısa süre içerisinde Yeniden Refah Partimiz Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden bir tanesi haline geldi ve bu 14 Mayıs seçimleri öncesinde de seçim sonucunda belirleyici olacak anahtar bir parti konumuna geldi" ifadelerini kullandı.

4-6 YAŞ KURAN KURSLARINI SAVUNDU!

Çocukların Kuran kursuna gönderilmesini savunan Erbakan, “'4-6 yaş arasındaki bir çocuğa Kuran öğretmek çağ dışılıktır, Taliban zihniyetidir' Kim diyor bunu? CHP diyor, 7’li masanın baş aktörü. 7’li masanın Cumhurbaşkanı adayına soruyorlar. LGBT, Türk aile yapısına zarar verir mi diyorlar. 'Ne münasebet neden versin' diyor. İnternetten videosunu açıp seyredebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

3 BAKANLIK VESAYET ALTINDA

Erbakan, sözlerinin devamında, AK Parti’nin elinde olan 3 bakanlığın ‘dış güçlerin’ vesayeti altında olduğunu söyledi. Fatih Erbakan’ın sözleri şöyle:

İnşallah Tarım Bakanlığımızı, Bill Gates Vakfı’nın tasallutundan kurtulması için, Sağlık Bakanlığımızın Dünya Sağlık Örgütü’nün vesayetinden kurtulması için, Milli Eğitim Bakanlığımızın Amerikan Fulbridge Komisyonunun vesayetinden kurtulması için gerekli mücadeleyi mecliste çok daha etkili bir biçimde yapacağız. AK Parti ile imzalamış olduğumuz mutabakattaki maddelerin uygulanmasının takipçisi olacağız. Her konuşmamızda ifade ettiğimiz gibi mağduriyetlerin giderilmesi için uğraşacağız” dedi.

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