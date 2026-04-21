Fatih Erbakan'dan dikkat çeken operasyon iddiası: ''Bizim de akıbetimiz aynı olabilir''

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, belediyelere yönelik operasyonları değerlendirirken çarpıcı bir itirafta bulundu. Erbakan, "bizim de akıbetimiz aynı olabilir" ifadelerini kullanarak "Vatandaş bize 'dikkat edin sizi de almasınlar' diyor" dedi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan, T24'ün Youtube kanalında gazeteci Şirin Payzın’ın konuğu oldu.

Gündemdeki belediye operasyonları ve tutuklamalar üzerinden iktidara yüklenen Erbakan, hukuk sisteminin "muhalefete ayrı, iktidara ayrı" işletildiğini savundu.

Erbakan, belediye başkanlarına yönelik soruşturmaların doğal olduğunu ancak yöntemin "siyasi bir mesaj" taşıdığını belirtti. "Şafak operasyonlarıyla gözaltına almalar ve tutuklu yargılamalar doğru değil" diyen Erbakan, AK Parti’nin yıllarca savunduğu "millet iradesi" ve "sandık" söylemlerinden uzaklaştığını iddia etti.

Sokaktaki vatandaşın algısının değiştiğine dikkat çeken Erbakan, bizzat yaşadığı bir diyaloğu paylaştı:

"Geçen gün bir vatandaşımız yanıma gelip, 'Aman dikkat edin sizi de almasınlar. İktidar kendisine rakip gördüğü herkesi içeri tıkıyor' dedi. Vatandaşın bu noktaya gelmiş olması, adalet mekanizmasına güvenin bittiğinin göstergesidir."

Şirin Payzın'ın, "Ekibinizle baş başa kaldığınızda 'sıra bize de gelir mi' diye bir korku hissediyor musunuz?" sorusuna Erbakan'dan çok konuşulacak bir yanıt geldi: "Biz de anketlerde yüzde 40-50-60 gibi oylara ulaştığımız takdirde, Mansur Bey gibi, bizim de akıbetimiz öyle olabilir diye düşünüyorum ister istemez."

Erbakan, iktidarın sandıkta elde edemediği başarıyı yargı yoluyla ikame etmeye çalıştığı görüntüsünün toplumda derin sancılara yol açtığını belirterek, "O zaman milyonlarca seçmenin oyu nerede kalıyor?" sorusunu yöneltti.