Fatih Erbakan'dan gündemi sarsacak CHP iddiası! İktidarın planını açıkladı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, CHP'nin 24 Ekim'de görülecek kurultay davasında ''mutlak butlan'' kararı çıkabileceğini belirterek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri dönebileceğini iddia etti. Mansur Yavaş veya Ekrem İmamoğlu'nun aday olması halinde iktidarın seçimi kaybedeceğini savunan Erbakan, ''Böyle olunca tabi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirelim kontrollü bir seçim yapalım derdindeler'' diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 'Ankara'da kulağıma gelen bilgiler' diyerek dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Now TV'de İlker Karagöz'ün sunduğu Çalar Saat programına konuk olan Erbakan, CHP'nin 24 Ekim'de görülecek kurultay davasında 'Mutlak Butlan' kararı çıkabileceğini, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geri dönebileceğini ileri sürdü. 

Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanı adayı olması halinde iktidarın seçimleri kaybedeceğini savunan Erbakan, "Böyle olunca tabi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirelim kontrollü bir seçim yapalım' derdindeler" diye konuştu.

'KONTROLLÜ SEÇİM İÇİN KILIÇDAROĞLU'NU İSTİYORLAR'

Konuyla ilgili Erbakan'ın açıklamalarının tamamı şöyle:

Çünkü Kılıçdaroğlu olunca 'Bay Kemal' diyorlar, efendim 'Tuncelili' olmasından ötürü bir takım tartışmalar açıyorlar ve daha önceki seçimde de biliyorsunuz Kılıçdaroğlu zaten kaybetmişti. Birçok muhalefet partisinin desteğine rağmen... Diğer taraftan Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş aday olduğu takdirde kaybetme olasılığı çok yüksek. Böyle olunca tabi, Sayın Kılıçdaroğlu'nu getirelim kontrollü bir seçim yapalım.

'İMAMOĞLU, YAVAŞ YASAKLANIR, ERBAKAN ADAY OLUR'

Tabi millet bunları görüyor, ciddi bir tepki doğuyor. Bu inatlaşma ve koltuğu bırakmama hırsı ters tepiyor. Bizim Anadolu'da gördüğümüz o. Siz, Kılıçdaroğlu'nu getirelim Mansur Bey'i, İmamoğlu'nu yasaklayalım derken bir yandan Fatih Erbakan, bir başkası çıkar yine kaybedersiniz. Sandığa gittikleri müddetçe bundan kaçış olmayacak. Zaten ekonomik olarak da adalet bakımından da olarak da Türkiye gerçekten bir çöküşün içerisine geldi.

