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  4. 11 Nisan 2019 11:17

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne icra

Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlattı.

Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne icra
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Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Haciz işlemleri kapsamında bu sabah saatlerinde icra memurları Saadet Partisi binasına geldi.

Saadet Partisi'nin Ankara'daki genel merkez binası tahliye ediliyor. Parti binasının bugün tamamen boşaltılması bekleniyor.

Türkiye'nin eski başbakanlarından Necmettin Erbakan'ın oğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın şikayeti üzerine Saadet Partisi genel merkez binası için haciz işlemi başlatıldı.

 Polis ekipleri sabah saatlerinde binaya gelirken, bir süre sonra haciz memurları da gelerek işlemleri başlattı. Saadet Partisi Genel Merkez binası polis memurları eşliğinde boşaltılmaya başlandı. 

Binada bulunan eşyalar kamyonlara yüklenerek haczedildi.

Eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın oğlu Fatih Erbakan, babasının eski lideri olduğu Saadet Partisi’ne, Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi gerekçesiyle haciz işlemi başlatmıştı.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15. Hukuk Dairesi'nce verilen tahliye kararı Yargıtay tarafından onanmış ve genel merkez binasının tahliyesi Kasım 2018'de kesinleşmişti.

Saadet Partisi'nin ek süre talebini karşı tarafa ileten icra memurları ve avukatlar, Necmettin Erbakan'ın çocuklarından olumsuz yanıt almıştı.
 
 
 

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