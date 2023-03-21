Fatih Erbakan'ın adaylığında yeni gelişme

Yüksek Seçim Kurulu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın cumhurbaşkanı adaylığı başvurusuna ait belgelerde eksik olduğunu açıkladı. Yeniden Refah Partisi ise eksik evrakları YSK'ya teslim etti.

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenlerden başvuruları reddedilenler ve eksik evrakı bulunan başvurucularla ilgili kararları yayımladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Muhammed Ali Fatih Erbakan'ın yükseköğrenim yapmış olduğunu gösteren onaylı diploma örneği, 6 vesikalık fotoğrafı, fotoğrafının yüksek çözünürlüklü elektronik ortamda hazırlanmış halinin eksik olduğu tespit edildi.

YSK'nin söz konusu kararına ilişkin Yeniden Refah Partisi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın “Cumhurbaşkanı Adaylığı” için Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edilen evraklarda hiçbir eksiklik söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



EVRAKLAR YSK'YA TESLİM EDİLDİ



Eksik olan evrakları Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, YSK'ya teslim etti. Evrak tesliminden sonra konuşan Özel Kalem Müdürü Numan Balcı, "Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Allah yüz aklığı versin. Rabbim çıktığı yolda yardımcısı olsun. YSK'ya kendisinin bütün evraklarını teslim ettik. Bundan sonra süreci beraber izleyerek göreceğiz" dedi.