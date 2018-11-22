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  4. 22 Kasım 2018 11:57

Fatih Erbakan'ın yeni partisinin adı belli oldu

Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan'ın çalışmalarına başladığı yeni siyasi partinin adı belli oldu.

Fatih Erbakan'ın yeni partisinin adı belli oldu
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Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan, Saadet Partisi'ne Genel Merkez binasının kirasının ödenmemesi nedeniyle haciz işlemi başlatmıştı. Ardından geçtiğimiz günlerde icra memurları parti binasına geldi.

FATİH ERBAKAN İLK KEZ KONUŞTU

Konuyla ilgili Fatih Erbakan ilk kez konuştu. Show TV'ye konuşan Fatih Erbakan, "Çatışmanın, kavganın içine girme gibi bir durumumuz yok, istemiyoruz. Yoksa söyleyecek sözümüz olmadığından değil. Tamamen hukuki bir süreç. Kira ödemeden oturmaları mümkün olamayacağı için oradan çıkmaları gerekti." ifadelerini kullandı.

Fatih Erbakan, binayı kendilerinin kullanacağını söyledi.

İZİN ÇIKARSA YENİ PARTİNİN ADI: REFAH

Ayrıca eğer izin çıkarsa Fatih Erbakan yeni kuracağı partinin ismini "Refah Partisi" yapacak.

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