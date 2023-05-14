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Fatih Portakal: AK Parti verilerine göre Kılıçdaroğlu önde

Fatih Portakal: AK Parti verilerine göre Kılıçdaroğlu önde
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Gazeteci Fatih Portakal, Sözcü TV ekranlarında AK Parti verilerine göre Kemal Kılıdaroğlu'nun önde olduğunu iddia etti.

Sözcü TV ekranlarında Fatih Portakal tarafından paylaşılan bilgiye göre, "AK Parti verilerine göre Kemal Kılıdaroğlu yüzde 47,35" ile Erdoğan'ın önünde yer alıyor.

AK Parti verilerine göre Erdoğan yüzde 46,8 oy oranına sahip. 

Etiketler ak parti veri fatih portakal kılıçdaroğlu
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