  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Fatih Portakal: ''Erdoğan ile Bahçeli CHP'yi kapatacak!''

Fatih Portakal: ''Erdoğan ile Bahçeli CHP'yi kapatacak!''

Gazeteci Fatih Portakal, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'gelecek hafta CHP kapatılsın' deme ihtimallerinin olduğunu yazdı.

Fatih Portakal, "Notu bırakıyorum:Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır”deme ihtimali var" dedi.

Portakal, "Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir" diyerek şu açıklamada bulundu:

"Notu bırakıyorum: Gelecek hafta Bahçeli ve Erdoğan’ın “CEHAPE kapatılmalıdır”deme ihtimali var. Gidişat bunu gösteriyor. Hatta Yargıtay savcılığı geç saatlere kadar üzerinde çalışılan dosyayı inceliyor bile olabilir. Muhalefette cesaret bunun için olmalı. Kaçsanız da sizi kovalar."

Etiketler kemal kılıçdaroğlu devlet bahçeli recep tayyip erdoğan chp chp'yi kapatacaklar kapatma davası mhp ak parti fatih portakal
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Zam'aydın Türkiyem! Bugün nur topu gibi bir zammımız daha oldu!
Telefon numaranız internete sızmış olabilir! Tek tıkla öğrenin
Kadro dışı kalmıştı; Galatasaray'a transfer oluyor!
Ordu kiliseleri bastı! Halk sığınakta yaşamaya başladı
Meteoroloji uyardı: Arabalarınızı kapalı yerlere çekin
Erol Bulut'un sözleşmesindeki o madde ortaya çıktı
Kuzey Makedonya'da ''Sedat Peker'' operasyonu: 10 polis tutuklandı
Türkiye'nin ''filler tepişirken, çimlere ne oluyor'' anketi açıklandı! MetroPoll'ün anketi...
Kırmızı Kamyon dizisi yayından kaldırıldı
Emekli amiraller Akşener ve Bahçeli’ye dava açıyor