Fatih Portakal: ''Olası bir İstanbul seçimi için...''

Gazeteci Fatih Portakal, cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü 'Gezi' söylemlerine ilişkin 'İstanbul seçimi için ısınma turları' yorumunu yaptı.

Gazeteci Fatih Portakal, cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasındaki 'Gezi' söylemlerine ilişkin 'İstanbul seçimi için ısınma turları' yorumunu yaptı.

Erdoğan, konuşmasında "Biz bu Gezicileri iyi tanırız. Taksim'de Dünya Kadınlar Günü'nde düdükleri çalanları iyi tanırız. Bizim mücadelemiz CHP'yi oy verenleri bu çarpık zihniyetten kurtarmaktır." ifadelerini kullanmıştı.

FATİH PORTAKAL: İNANDIRICI BULMAMIŞTIM ZATEN

Gazeteci Fatih Portakal, Erdoğan'ın ayrıştırıcı söylemlerine devam etmesini olası bir İstanbul seçimi için 'ısınma turu' olarak yorumladı.

Portakal, "28 gündür duymuyorduk. Bu söylemler başladığına göre Erdoğan olası yeni bir İstanbul seçimi için ısınma turlarına başladı. Bir de Türkiye ittifakı imiş. Hiç inandırıcı bulmamıştım zaten..." dedi.

Fatih Portakal'ın sosyal medya hesabından paylaştıkları şöyle;