Fatih Portakal'dan Cumhur İttifakı'na ''Öcalan'' soruları

Türkiye 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine hızla yaklaşırken iktidar kanadından 'Abdullah Öcalan' hamleleri gelmeye başladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme yasağına ilişkin kararların kaldırıldığını ve görüşme imkanı getirildiğini açıkladı.

Bahçeli'nin Öcalan ile ilgili talimatını AK Parti jet hızıyla yerine getirdi

Gazeteci Fatih Portakal, bu gelişmelerin ardından sosyal medya adresinden değerlendirmelerde bulunarak Cumhur İttifakı'na Abdullah Öcalan üzerinden 'beka' soruları yöneltti.

31 Mart yerel seçimlerinden önce iktidar kanadı açıklamalarında sürekli 'beka' sözünü kullanmış, Cumhur İttifakı'na oy vermeyenleri adeta terörist ilan etmişti.

Fatih Portakal'ın AK Parti ve MHP'ye yönelttiği sorular şöyle;

1- 23 Haziran’a kadar AK Parti&MHP’den beka söylemi duymayacak mıyız?

2-Bahçeli’nin MHP’si AK Parti’ye imralı konusunda ne kadar kredi vermiştir?

3-MHP’li seçmenin oy tavrı ne olur?

4- Kürt seçmen bunu samimi mi bulur yoksa seçim öncesi oy kurnazlığı mı diye düşünür?

Fatih Portakal'ın söz konusu paylaşımları;