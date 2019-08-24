Fatih Portakal'dan Davutoğlu paylaşımı: ''Neler olmuş bitmiş...''

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin tek başına iktidarı ilk kez kaybettiği, HDP'nin parti olarak barajı aştığı 7 Haziran 2015 seçimleri ile terör saldırılarının da yaşandığı bir zeminde bu seçimin yenilendiği 1 Kasım 2015 arasında geçen dört aylık sürece de önemli bir göndermede bulundu.

PORTAKAL: DAVUTOĞLU KONUŞMALI

Gazeteci Fatih Portakal, Davutoğlu'nun meydan okumasına ilişkin şu "Konuşursam değil, zaten konuşmalı. Kuru tehdit ancak rakiplerine yarar. Açıklansın ki neler olmuş bitmiş, kanan kandıran kim öğrenmiş oluruz" dedi.

Konuşursam değil, zaten konuşmalı. Kuru tehdit ancak rakiplerine yarar. Açıklansın ki neler olmus bitmis, kanan kandiran kim öğrenmiş oluruz.

NE OLMUŞTU?

AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü programına davet edilmeyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, AK Parti'nin yıl dönümü etkinlikleri sürerken Sakarya'da bir etkinlikte yaptığı konuşmada, şöyle konuştu:

"Biz ne zaman ihanet ettik? Söyleyin. Bu milletin davasına, vicdanına aykırı tek bir adımımız olduysa söyleyin. Meydan okuyoruz" dedi.

Davutoğlu terörle mücadele üzerinden kendisini eleştirenlere de yanıt vererek, "Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum" dedi.

