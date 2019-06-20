Fatih Portakal'dan The Marmara Otel'e kritik sorular !

The Marmara Otel'de gazeteci İsmail Küçükkaya ile seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görüşmesinin kamera kayıtlarının sızdırılmasına tepkiler sürüyor.
Gazeteci Fatih Portakal, Twitter hesabından The Marmara Otel'e sorular yöneltti.
Fatih Portakal, Erdoğan'ın o sözlerini hatırlattı
Portakal'ın paylaşımı şu şekilde:
Otel Taksim @TheMarmara’ya basit sorular:
1- Görüntüleri kim istedi?
2- Kendi güvenliklerinden mi kaynaklandı?
3- Polis mi istedi?
4- Hükümetten talep edenler oldu mu?
5- Neden göruntüleri verdiniz?
6- Baskı mı yapıldı?
7- Sizde vicdan var mı?