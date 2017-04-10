Fehmi Koru'dan anket analizi !

Gazeteci ve yazar Fehmi Koru, referanduma ilişkin anketlerle ilgili yoğun 'evet' propagandasına rağmen yine de yüzde 15’i bulan bir oranın anketçilere ya “Oy kullanmayacağım” ya da “Kararsızım” cevabını verdiğini kaydetti.

Gazeteci ve yazar Fehmi Koru şahsına ait internet sitesinde bugün referanduma ilişkin anketleri değerlendirdi. Yoğun bir 'evet' propagandasına rağmen yüzde 15'li bir kesimin kararsız veya sandığa gitmeyeceğini belirtiğini belirten Koru, "Bu defa tereddüdümün sebebi, AKP ve Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden iyi haber alan meslektaşımızın sütununa yansıyan anket sonuçları…" ifadelerini kullandı.

Fehmi Koru'nun yazısı şöyle:

AK Parti ve Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden iyi haber almasıyla tanınan bir meslektaş “Şunu söyleyebiliyoruz” dedikten sonra sıralamış:

1. Evetler önde.

2. (Cumhurbaşkanı) Erdoğan 17 Nisan sabahı elinin daha da güçlü olabilmesi için çalışıyor.

Okuyunca “Bu kaçıncı ‘Evetler önde’ yazısı” diye düşünmeden edemedim.

Böyle kampanya daha önce görülmedi.

İstanbul’u bir baştan diğer başına dolaştım dün. Bir, Belediye’nin her yıl bu zamanlarda özel ihtimamiyla kenti donattığı ‘lâleler’ dikkat çekiyordu; bir de her boşluğu dolduran ‘Evet’ afişleri…

Daha önce hiçbir seçimde görmediğimiz kadar yoğun bir ‘Evet’ propagandasıyla yürütülüyor referandum kampanyası. Her kentimiz İstanbul kadar ‘Evet’ ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan afişleriyle donatılmışsa.. ‘propaganda yoğunluğu rekoru’ bu referandumda diyebiliriz.

Yalnızca afiş yoğunluğu sebebiyle değil..

Medyada, sosyal medyada, WhatsApp ve telefon mesajlarında, daha doğrusu akla gelebilecek her iletişim alanında ‘Evet’ ve Erdoğan reklamları açık ara önde…

Ekranlar ve gazete sayfalarında da…

‘Hayır’ için propaganda yok mu? Herhalde vardır, ancak ben pek görmüyorum.

Böyle bir propaganda bombalamasına muhatap kalan insanların.. sandık başına gittiklerinde.. hiç tereddüt etmeden.. oylarını kullanması beklenir…

Ancak yine de yüzde 15’i bulan bir oran.. ya “Oy kullanmayacağım” ya da “Kararsızım” cevabını veriyormuş anketçilere…

Cesur insanlar bunlar…

Günümüzde ‘Hayır’ oyu kullanacağını söylemek kadar cesaret isteyen bir iş “Kararsızım” demek…

Herhalde çok açık ara bir yarışta kazananı şimdiden kutlamamız gerekiyor…

Eğer yoğun kampanya bire bir sandığa oy olarak yansıyacaksa tabii…

Anketler doğruyu söyler mi?

Genellikle söyler.

Bu defa tereddüdümün sebebi, AKP ve Cumhurbaşkanlığı çevrelerinden iyi haber alan meslektaşımızın sütununa yansıyan anket sonuçları…

Anket sevgim bilinir. Her seçim öncesinde, sahiplerinin bir bölümü dostum olan anket şirketleri de, sevgimi bildikleri için, araştırmalarından haberdar etmişlerdir.

Kimsenin “İşte benim bu son anketim” diye bir araştırma gönderdiği yok bu referandum öncesinde.

Arayıp kabaca bir sonuç bildiren oluyor, ama o kadar…

Nitekim, konuya eğilen meslektaş da, ‘anket sonucu’ diye kabaca bazı oranlar paylaşıyor. ‘Evet’ oylarını yüzde 51, 51,5 ve 54 gösteren anketler…

Öğrendiğime göre, bu oran, şimdilerde her 5 kişiden 1’e düşmüş durumda.

İnsanlar görüş belirtmekten kaçınıyorlar.

Acaba görüş belirtmeye razı olanlar oylarının rengini samimi olarak ifade ediyorlar mıdır?

“Kararsızım” diyenlerin oranının bir türlü azalmaması bir işaret sayılabilir mi?

Bir yandan OHAL ve uygulamaları.. bir yandan yoğun ‘Evet’ kampanyası bombardımanı..

“Ya ters teperse?” diye düşünmeden edemiyor insan…

Makamı yok olsun diye çalışan başbakan.. halk oyunu esirgedi diye.. bunu şahsına karşı bir ‘güvensizlik’ sayacak mı?

Hayır, bu merakımın sebebi, sandıktan ‘Hayır’ oylarının baskın çıkacağına inanmam değil.

Daha doğrusu halkın eğilimini ölçebilecek bir mekanizmaya sahip olmadığım, o mekanizmaya sahip olduğu bilinen şirketlerin hayli utangaç hallerinden onların da bulgularından emin olmadığını fark ettiğim için, “Ne olur?” diye soranlara ben de “Ortada” cevabını veriyorum.

“Yüzde 51 ‘Evet’ önde görünüyor” demeyi de ihmal etmeden…

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