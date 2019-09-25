''FETÖ Borsası cinayeti''nde yeni iddialar !

Geçen mayısta öldürülen AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş’un avukatı Özgür Senger, ‘Bu olay Susurluk Çetesi olayına bire bir benziyor. Cinayet soruşturmasıyla ilgili süreç soğutulmaya çalışılıyor, aktif ve etkin soruşturma yürütülmüyor” dedi.

Avukat Özgür Senger, RS FM’de yayınlanan Akşam Postası programında Atilla Güner’in sorularını yanıtladı. Olayı gündeme getiren Kılıçdaroğlu’na teşekkür eden Senger, Ahmet Kurtuluş’un tahliye edilmeden önce savcılığa çok önemli bilgiler verdiğini belirterek şunları söyledi:

“FETÖ borsası kavramı şudur; hakkında soruşturma açılan kişilerin takipsizlik ve beraat kararlarını satın almasıdır. Bu olmazsa da etkin pişmanlıktan yararlandırılmayı satın almaktır. Bu borsa çok konuşuldu İzmir’de ama kimse üzerine gidemedi. İzmir’deki 69 sanıklı halen devam eden davanın sanığı olan Ahmet Kurtuluş, kendisi ‘günah keçisi’ haline getirilince ifade vererek bu çarkı anlattı. ‘Ben yapmadım, ama mekanizmayı biliyorum. Emniyet, istihbarat ve yargıdan ayakları var. Şu, şu isimler yaptı’ dedi. İtiraf değildi bu, etkin pişmanlık kapsamında da değildi. Adli merciler önünde imzalı bilgi veren ilk isimdir Ahmet Bey ve önemli bir kapıyı aralamıştır. Kendi durumunu ağırlaştırıcı bir ifade vermesi beklenemez ama gerçekleri söyledi. Kaderini FETÖ borsasını ortaya çıkarmak isteyenlerle birleştirmişti. Bu ifadeyle ilgili hazırlık soruşturması sürüyor. Yani FETÖ soruşturmasında adları geçen bazı iş adamlarını para karşılığı adli takipten kurtarma girişimleri araştırılıyor.”

"ÇOCUĞUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ"

2018 ortalarında, 'silahlı suç örgütü kurma ve yönetme' suçundan tutuklanan AK Parti İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, bu ifadeyi verdikten sonra 26 Ekim 2018 adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Elektronik kelepçe ile ev hapsini çekerken, geçen mayıs ayında polis yeleğiyle evine gelen kişi tarafından çocuğunun gözü önündü öldürüldü.

Cinayetle ilgili tutuklanan 6 kişi hakkında soruşturma sürerken, Kurtuluş’un avukatı Özgür Senger, son gelişmeleri şöyle anlattı:

“Ahmet Kurtuluş bildikleri, konuşmadıkları ve söylemedikleri yüzünden öldürüldü. Söyledikleri nedeniyle öldürülmedi. 2011-2017 yılları arasında üç dönem, Ak Parti İzmir İl Başkan Yardımcılığını yapmıştı. Alüminyum folyo fabrikası vardı. Serkan Kurtuluş adlı bir kişinin liderliğini yaptığı suç örgütün liderlerinden biri olduğu iddiasıyla tutuklandı. Hakkında dava açıldı. 5 ay tutuklu kaldı. Bu normal bir suç örgütü değil. Burada yalnızca silahlı eylemler gasp, insan kaçırma eyleminin dışında. Milli güvenliği ilgilendiren bazı konular da var.”

"İNFAZ EMRİNİ ÖRGÜT VERDİ"

Avukat Senger, canlı yayında “Bu yapıda polis-siyasetçi-mafya bağlantıları var. Susurluk olayına benziyor diyebilir miyiz?” sorusuna şu yanıtı verdi.

“Bire bir Susurluk olayına benziyor. Ahmet Bey’i öldürenlerin ifadesine göre cinayetin azmettiricisi suç örgütü liderlerinden Serkan Kurtuluş. Aralarında akrabalık ilişkisi yok. Soyadı benzerliği. Serkan Kurtuluş, Gürcistan’da tutukluyken serbest bırakıldı, firarda. 69 sanıklı davanın iddianamesinde “Ahmet Kurtuluş’un yöneticiliğini yaptığı örgütünün silahlı kanadını Serkan Kurtuluş yönetiyor” deniliyordu. Yani Ahmet Kurtuluş’un infaz emrini veren yapı, esas itibariyle silahlı kanadı da yöneten ekiptir.”