''FETÖ'nün siyasi ayağı, Gül, Davutoğlu ve Babacandır''

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal’da katıldığı “Çıkış Yolu 15 Temmuz” özel yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

“AK Parti içindeki Fethullah dostları kim, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan” diyen Perinçek siyasi ayağa dair şunları kaydetti:

“Siyasi ayak çıktı. Ali Babacan, siyasi ayak. FETÖ’nün CHP’nin, Meral Akşener’in müttefiki… Evet siyasi ayak Abdullah Gül, Ali Babacan Ahmet Davutoğlu… Kimlerin yanında? Siyasi ayak temizleniyor AK Parti’den… Kimin yanına geçiyor? CHP’nin yanına geçiyor, Meral Akşener’in yanına geçiyor. FETÖ-PKK hep beraberler…”



