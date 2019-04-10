Feyzioğlu'ndan ''yeniden seçim'' uyarısı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “İstanbul’daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında sandık kurlarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiasıyla seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası Türkiye’de sadece bu seçimi değil bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş siyasi partiler açısından tüm seçimleri hem Türkiye’de hem dünyada sorgulatır” dedi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Edirne Barosunda bir toplantıya katıldı. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Feyzioğlu, seçimle ilgili yasal süreci değerlendirdi.

Seçimle ilgili şikayet süreçlerinin geçtiğini belirten Feyzioğlu, “Artık geriye dönüp, bir seçim yenilenmesi iptalinden söz edilirse hem iç hem dış kamu oyunda şu algı olur; seçimin sonucu istendiği gibi çıkmadığı için mazeret üretiliyor derler. Türkiye bundan sıkıntı çeker, bunu hak etmez, hiçbirimiz hak etmeyiz. Bütün partililerin üstünde bir cümle kuruyorum, burada siyasi particilik asla yapmıyorum. Çünkü biz baro başkanları olarak yapmayız arkadaşlar. Kamuoyu niçin? sosyal medya haberiyle hemen ortaya atlamıyorsun, niçin? Hemen çok ağır bir cümle kurmuyorsun der, biz bilgi sağlam belge elimizde geldiğinde söyleriz. Şu anki durum dediğim gibi seçmen listelerinin gerçek olup olmadığının daha doğrusu seçmenlerinin gerçek olup olmadığının evlerin polisler tarafından ziyaret edilerek tespit edilir hale dönüşmüş, basından aldığımız habere göre. Bu huzursuz eder insanları herkesi huzursuz eder. Benim buradan Yüksek Seçim Kurulu kararını beklemeyi elbette bir kez daha hatırlatıyorum, tavsiye ediyorum. Bu süreç tamamlanacak, ama bu süreç tamamlanırken sürecin kesinleşmiş parçalarının sürekli açalım denmemesi lazım” dedi.

“HEM TÜRKİYE'DE HEM DÜNYADA SORGULATIR”

İmamoğlu'nun mazbatayı daha almadığı konusuyla ilgili soruyu değerlendiren Feyzioğlu, “Mazbatayı biz barolar vermiyoruz, mazbatayı Yüksek Seçim Kurulu itiraz süreci tamamlandıktan sonra şu an kabul edilmiş olan itirazların gereği yapılmakta, bazı itirazlar kabul edilmiş. Kabul edildiğine göre devamı geliyor bunun, ama burada İstanbul'daki tüm seçimlerin yenilenmesi anlamında sandık kurlarının örgütlü bir faaliyetin içinde olduğu iddiasıyla seçmen listelerinde büyük sahtecilik olduğu iddiası Türkiye'de sadece bu seçimi değil bundan önce kazanılmış ve kaybedilmiş siyasi partiler açısından tüm seçimleri hem Türkiye'de hem dünyada sorgulatır. Bunu bugün iddia olarak dile getirenler, dün de diye başlayan cümleleri duyarlar. Dünyadan bize derler ki o zaman bir önceki ne oldu ondan önceki seçimde de ne oldu derler. Tüm seçimler Türkiye'de tartışmaya açılır. Bundan sonra Türkiye'de çivisi tutmaz. Sandıkta görev yapacak sandık kurulu başkanı ve üyesi bulamaz hale geliriz. İnsanlar evlerinde zile basılıp burada filanca kişi oturuyor diye tahkikat altına alındıklarında verdikleri oydan dolayı acaba devlet kendilerini izliyor mu diye korkarlar, endişe ederler. Seçimler ülkeye bayram getirmelidir bayram, işte bu bayramı artık YSK işini bitirsin hep beraber yaşayalım” dedi.