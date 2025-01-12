Figen Yüksekdağ'ı ziyaret eden DEM Parti heyetinden dikkat çeken açıklama

DEM Parti'nin İmralı heyeti, Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı ziyaret etmek için Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na geldi. Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Sırrı Süreyya Önder, ''Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil' falan. Arkadaşlar, gündemimizde ne böyle bir şey var, ne bunu tartıştık, ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok.'' dedi.

İmralı'da tutuklu bulunan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile 28 Aralık’ta görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan, daha sonra beraberinde görevden uzaklaştırılan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti TBMM Grubu, Gelecek Partisi, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Yeniden Refah Partisi'ni ziyaret etti. Heyet, dün de eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı’ya Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyarette bulundu.

DEM Parti heyeti, bugün de Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve Semra Güzel'i ziyaret etti.

Yüksekdağ’a, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda ‘Kobani davası’ olarak bilinen, 16 Mayıs 2024’te karar çıkan davada ‘Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü bozmak’, ‘Suç işlemeye tahrik’, ‘Terör örgütü propagandası’ ve 'Seçim yasaklarına aykırı hareket etmek’ suçlarından 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

"Sağlıkları ve moralleri iyi"

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Figen Başkanımızla görüştük. Öncelikle sağlıkları ve moralleri iyiydi. Sürece dahil yarın kendi hesabından bir açıklama yapacak ama size iletmemizi istedi ki; 'Sürecin tam olarak yanı başında bize ne düşerse, seve seve yerine getirmeye hazır şekilde bekliyoruz' dedi. Onun da sizlere selamı var, üzerimizde kalmasın" dedi.

"Bütün şehitler ve gaziler ülkemizin onurudur"

Yaklaşık 10 yıl zaman kaybedildiğini ifade eden Önder, "5 sene önce bu cezaevinden tahliye olmuştum yine burada konuşmuştum. 10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey, yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler, ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan, bu çatışmalı süreci sonlandırmak ve bunu barışla taçlandırmak olacaktır. Hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz. En çok da biziz çünkü bu konuda yüreği yanan, bu konuda birinci dereceden sıkıntı çeken ve bedel ödeyenler de bizleriz. Hepsinin acısını yüreğimizde hissediyoruz ve rahmetle anıyoruz" diye konuştu.

"Böyle bir şey yok"

Sırrı Süreyya Önder, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Barışa gelince... Şehitlerimize ve gazilerimize borcumuzun altını böylece çizdikten sonra barış, çocuklarımızın gözüne bakarak kurmak zorunda olduğumuz bir şeydir. Çünkü bu ülkenin çocukları hiçbir dahillerinin olmadığı çatışmalı bir miras hak etmiyorlar. Onlara hem sorumluluğumuzun hem vicdanımızın hem de insan olmamızın gereği onlara barış içinde bir ülkeyi hazırlamak ve onlara bunu bırakmalıyız. Çok spekülatif tartışmalar oluyor. İnanın silah kadar zarar veren bir dil bu. 'Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil' falan. Arkadaşlar, gündemimizde ne böyle bir şey var, ne bunu tartıştık, ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır. Bu konuda fikrini değiştiren ya da kuşkusunu gidermek isteyen herkesle dediğimiz gibi görüşmeye, süreci anlatmaya, derdimizi anlatmaya, önerilerini, katkılarını, eleştirilerini, uyarılarını dinlemeye de hazırız; hem parti hem de heyet olarak. Tek ricamız, bu toksik dilin bir kenara bırakılması."

"Herkesten olumlu katkı bekliyoruz"

Açık ve şeffaf bir süreç yürüttüklerine dikkat çeken Önder, "Bunun iki anahtarı var. Ciddiyet ve samimiyet. Herkesten de bunu asgari anlamda beklemek hakkımız. Bu mesele ne Ahmet Bey'in derdi, ne Pervin Hanım'ın derdi, ne benim derdim. Bu mesele bütün ülkemizin derdi, başta da çocuklar olmak üzere. Herkesten olumlu katkı bekliyoruz. Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekil saldırgan dil kullananlara karşı bile gelebileceğimiz maksimum nokta bu. Samimiyetini halk takdir edecek. Yaklaşık 1 haftadır yollardayız. Yollarda görüyoruz. Boynumuza sarılan, barışı isteyen, elimizi çabuk tutmamızı isteyen, zaman zaman uyaran bu konuda halkın vicdanı her zaman olduğu gibi doğruyu işaret ediyor ama güvercin kasaplarına, iki gözden dört ölüm bakanlara cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu" ifadelerini kullandı.

İHA/DHA