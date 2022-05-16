Son günlerde NATO'ya üyelik başvurusu yapma konularıyla gündeme gelen Finlandiya ve İsveç Dışişleri Bakanları Ankara'ya geliyor.

NATO'ya üyelik kararlarıyla dünyada 1 numaralı gündem haline gelen Finlandiya ve İsveç'ten dikkat çeken bir hamle geldi. Türkiye'nin tepkileri sonrası iki ülkenin dışişleri bakanları Ankara'ya resmi temaslarda bulunmak için ziyarette bulunacak.

NATO'ya girme kararı alıp başvurularını bildiren ülkelere Türkiye'den PKK ile bağlantıları olmaları nedeniyle tepki gelmiş, yetkililer Türkiye'nin endişelerinin giderileceğini açıklamıştı.