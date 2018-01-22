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  4. 22 Ocak 2018 22:49

Fransa'dan flaş açıklama: ''Kabul edilemez''

Fransa Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Delattre Suriye hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fransa'dan flaş açıklama: ''Kabul edilemez''
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Fransa'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi  Temsilcisi François Delattre, ''Önceliğimiz gözlerimizin önünde trajedinin  yaşandığı Doğu Guta ve İdlib. Bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.

 BM Güvenlik Konseyi, daha önceden planlanan kapalı oturumda, BM İnsani  İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'ın Suriye'ye yaptığı  ziyaretin sonuçlarını görüşmek üzere toplandı.

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi Delattre, toplantı öncesi gazetecilere  yaptığı açıklamada, Lowcock'un Konseyi ziyareti ve Suriye'deki insani duruma  ilişkin bilgilendireceğini belirtti.

Delattre, "Önceliğimiz gözlerimizin önünde trajedinin yaşandığı Doğu  Guta ve İdlib ve bu kesinlikle kabul edilemez.'' dedi.

Suriye'deki son gelişmeleri de görüşeceklerini anlatan Delattre,  Konsey'deki toplantının Viyana'da yapılacak Suriye görüşmeleri öncesinde de  önemli olduğunu ifade etti.

Delattre, sahadaki durumun kabul edileyeceğini ve sahada ne kadar  istikrar sağlanırsa Viyana'daki görüşmelere de o kadar daha iyi bir ortam  hazırlanmış olacağını vurguladı.

İsveç'in BM Daimi Temsilcisi Olof Skoog ise insani felaketin yaşandığı  Suriye'ye BM'nin insani yardım ulaştırabilmesi konusunda BMGK'nin Lowcock'un  çalışmalarını desteklemesi gerektiğini bildirdi.

Skoog, Suriye'de her türlü askeri gerilimin tırmanmasından endişe  duyduklarını sözlerine ekledi.

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