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  4. Fuat Oktay: ''Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır''

Fuat Oktay: ''Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır''

Fuat Oktay: ''Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır''

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Malta bayraklı ve İtalyan sahipli bir gemiyi kullanarak kıta sahanlığımıza araştırma gemisi göndermeye çabalıyor. Bir kez daha altını çizerek vurguluyorum; Akdeniz’de rotasını şaşıran cevabını alır" ifadelerini kullandı.

Etiketler fuat oktay akdeniz rotasını şaşıran cevabını alır
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