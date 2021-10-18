  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Fuat Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kamu görevlilerine çağrıda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kılıçdaroğlu’nun kamu görevlilerine çağrıda bulunan sözleri hakkında, "Vesayet ve paralel yapı algısı oluşturmaya çalışarak vatandaşlarımızın ve çalışanlarımızın her kesimini tehdit eden ve şaibe altında bırakanlar hakkında suç duyurusunda bulunuyorum. Bu paralel yapılara hesap sorulmalıdır. Zalimleri bağışlamak milletimize cefadır" dedi

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?
Kılıçdaroğlu, bürokratlara yaptığı çağrıda "Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telaki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarsınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. 'Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız." ifadelerini kullanmıştı. 

 

 

Etiketler kemal kılıçdaroğlu fuat oktay
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolardan rekor üstüne rekor! Artık 1 Dolar = 9,30 TL!
Zam üstüne zam gelen otomobil fiyatlarına şimdi de zammın zammı geliyor!
İmamoğlu için dikkat çeken iddia: ''100 bin imza ile aday olacak''
Sosyal medyada tüyler ürperten ''hayalet'' fotoğrafı
Motorine üç günde ikinci zam!
Best Model güzelinden skandal ahlaksız teklif iddiası
Renault, Megane'ı A'dan Z'ye değiştirdi...
Bu örtünün altından bir Türk efsanesi çıktı! Fiyat biçilemiyor!
Evlilik hazırlığı yapanlara kötü, çok kötü haber!
MasterChef stüdyosunda gözyaşları sel oldu... İşte elenen isim