Gazeteci Yarkadaş, İmamoğlu’na kurulan kumpası ortaya çıkardı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğünün 2020 Yılı Su Satış Tarifeleri Teklifleri’nde, mevcut tarife rejiminin aboneler aleyhine değiştirilerek, iki kademede yüzde 80’e varan zam teklif edildiği iddia edildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre; zammın İBB Meclisi’ne yarın gelecek İSKİ 2020 Analitik Bütçe Tasarısı Su Satış Tarifeleri Teklifleri’nde, konut tüketim tarifelerinde değişiklik yapılarak gerçekleştirileceği öne sürüldü.

“İmamoğlu yalanlarla hedef alınıyor”

Öte yandan gazeteci-yazar Barış Yarkadaş ise, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı açıklamada zam haberlerinin yalan olduğunu söyledi. İstanbul’da gece saatlerinde “İstanbul’da suya yüzde 80’i bulan zam” yazan broşürlerin dağıtıldığını dile getiren Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun yalanlarla hedef alındığını söyledi. Yarkadaş’ın açıklaması şu şekilde:

“Bir yandan @herkesicinCHP’nin kurumsal kimliğine saldırıyor, bir yandan ise İBB Başkanı @ekrem_imamoglu’nu yalanlarıyla hedef alıyor ve onbinlerce broşürü gecenin geç saatlerinde İstanbul sokaklarında gizlice dağıtıyorlar. Birlikte duracak ve KUŞATMAYI YARACAĞIZ!”