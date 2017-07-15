Gazi Meclis'te tarihi oturum

TBMM Genel Kurulu’ndaki yapılan 15 Temmuz özel oturumu Başkan Karaman'ın açılış konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da özel oturumu izliyor.

Özel oturumda konuşan Başbakan Binali Yıldırım: 1915'te Çanakkale'yi geçemeyenler, 2016'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini mi sandı. O halde siz kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. Size kelepçeler vurdukça biz daha çok kenetleneceğiz. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında açılan 15 Temmuz oturumunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı locasından takip ediyor. Başbakan Binali Yıldırım ve Bakanlar kurulu üyelerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli de parti gruplarındaki yerlerini aldı. Oturum İstiklal Marşı’nın okunmasıyla birlikte açıldı.

İstiklal Marşı'nın ardından konuşma yapan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, şunları söyledi:

Demokrasi nöbeti tutan asil milletime şükranlarımı sunuyorum. Canını feda etmekte bir an olsun tereddüt etmeyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Yaralılarımıza, gazilerimize şifalar niyaz ediyorum. 15 Temmuz'da milletimizin yiğit evlatları meydanlara inmiş ve gözlerini kırpmadan şehadete yürümüşlerdir. Bugün Türkiye demokratik bir sistem ile yoluna devam etmektedir ve devam edecektir. 15 Temmuz bunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye, sosyal, laik, halk hakimiyetine dayalı bir hukuk devletidir.

TOPYEKÜN BÜTÜN MECLİS, SÜTÇÜ İMAM'DI, NENE HATUN'DU

15 Temmuz günü millet olarak her kurum ve kuruluşu ile başarılı bir imtihan verdik. Meclisimiz de bir imtihan verdi. Alçak darbecilere karşı burada bulunarak Meclisimizi açık tutarak milletin sesinin ne kadar gür olduğunu gösterdik. Örnek bir olağanüstü toplantı yaptık. Gece 3 partinin hazırladığı bildiriyi Meclis'te 4 partinin imzası ile ortak olarak kamuoyuna açıkladık. Hanımefendi milletvekillerinin her birinin Nene Hatun olduklarını ifade etmek isterim. Nene Hatunlar yalnız değil, Sütçü İmamlar da var. Topyekün bütün Meclis, Sütçü İmam'dı, Nene Hatun'du.

MECLİS, İKİNCİ KEZ GAZİ UNVANINI ALDI

"Meclis, ikinci kez Gazi unvanını aldı. Aziz milletimiz demokrasi nöbetlerine günlerce devam etti. Milletimiz bütünlük şuurunu dosta ve düşmana karşı sergiledi. Bunlar güzel kazanımlardır. Artık musibetlerle karşılaşmayacağız. Bir daha Türkiye darbelerle yüz yüze gelmeyecek."

BAŞBAKAN: EN KARANLIK GECEYİ AYDINLIK SABAHA DÖNÜŞTÜRELİ TAM BİR YIL OLDU

İsmail Kahraman'ın ardından Başbakan Binali Yıldırım kürsüye çıktı:

Türkiye'nin en karanlık gecesini aydınlık sabaha dönüştüreli tam bir yıl oldu. Eğer burada bir araya gelebiliyorsak bunu 250 kahraman şehidimize, kahraman gazilerimize ve büyük Türk milletine borçluyuz. 15 Temmuz bu milletin, düşmanına kıyameti gösterdiği gündür. 15 Temmuz iman dolu çılgın Türklerin tankları ezdiği gündür. O gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milyonlar, milletine, bayrağına sahip çıkmak üzere 2. kurtuluş mücadelesini başlattı. Destanların en güzelini yazdık. İstiklalin muhakkak ki bir bedeli var. Bu bedeli bir değil, binlerce kez ödedik. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan. Bu günler Türkiye'nin tarihinin utanç vesikasıdır.

15 TEMMUZ GECESİ DESTANLARIN EN GÜZELİ YAZILDI

15 Temmuz gecesi destanların en güzeli yazıldı. Bir geceye 10 senelik bir mücadeleyi sığdırıp bu toprakların hür ve bağımsız kalacağını bütün dünyaya haykırdı. O gece milletvekillerimiz parti kimliklerini bir kenara bıraktı hep beraber ülkemize sahip çıktı. Ölümüne milli irade nöbeti tuttu, bombaların altında Meclis'i terk etmedi. Milletim de egemenliğini düşmanlara bırakmayıp o gece Meclis'ine ölümüne sahip çıktı. 15 Temmuz'un her yıl dönümünde de aynı ruhla bu çatı altında buluşulmalıdır. 1915'te Çanakkale'yi geçemeyenler, 2016'da İstanbul Boğazı'nı geçeceğini mi sandı? O halde siz kalleş oldukça biz daha çok kardeş olacağız. Size kelepçeler vurdukça biz daha çok kenetleneceğiz. Siz hain oldukça biz daha çok kahramanlar çıkaracağız. Onbeşlilerin torunları, 15 Temmuz'da dedelerine ne kadar da layık oldular.

KILIÇDAROĞLU: HALKIMIZIN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTI

Başbakan Yıldırım’dan sonra kürsüye çıkan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"FETÖ'nün darbe girişiminin 1. yıl dönümündeyiz. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazi Meclisimizin siz değerli mensuplarına şükranlarımı iletiyorum. Ordumuzun, parlamenter demokrasimize sahip çıkarak terör örgütüne karşı direnmesi de bizlere onur vermiştir. Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in şahsında tüm şehitlere Allah'tan rahmet diliyorum, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. FETÖ'nün ülkemiz demokrasisine yönelik darbe girişiminin başarısız kılınması halkımızın demokrasiye sahip çıkmasıyla sağlanmıştır.

16 Temmuz 2016 günü toplanan TBMM Genel Kurulu'nda da ifade ettim, darbe girişiminin bütün boyutları ile masaya yatırılması ve gerçeklerin gün yüzüne çıkarılması sağlanmalı.”