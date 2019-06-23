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  4. 23 Haziran 2019 23:41

Gece yarısı bomba patladı: ''Gül-Babacan partisi geliyor''

Türkiye 23 Haziran İstanbul Büyüşehir Belediye Başkanlığı seçimine odaklanmışken siyaset kulislerine bomba gibi bir iddia düştü. Abdullah Gül ve Ali Babacan liderliğindeki yeni parti kuruluyor...

Gece yarısı bomba patladı: ''Gül-Babacan partisi geliyor''
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Abdullah Gül'e yakınlığıyla bilinen gazeteci Fehmi Koru seçim sonuçlarını değerlendirirken; Abdullah Gül önderliğinde kurulacak partiyle ilgili şunları söyledi; "Beklentiler istikametinde hareket edecekler. Netice itibari ile bu insanlar seçimden şu çıkarsa bunu yaparız gibi değerlendirme yapmıyorlar. Belli bir ilkeler etrafında buluşmaya çaba gösteriyorlar. Sadece geçmişte AK Parti içinde siyaset yapmış insanlar değil, sadece belli kesimin olacağı değil geniş çerçevesi var. Belirli bir takvim yok. Bundan sonraki dönem daha çok adlarını duyulacak gibi gözüküyor. Abdullah Gül'ün de içinde olduğu bir oluşum söz konusu olacak."

"GENEL BAŞKAN ALİ BABACAN OLACAK"

Gazeteci Deniz Zeyrek ise süreci şu şekilde anlattı; "Abdullah Gül, Ali Babacan'ı destekliyor. Ali Babacan liderliğinde bir parti kurulacak. Gül biraz daha Onursal Genel Başkan konumunda olacak. Ali Babacan'a da, Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni parti kuracklarını söyleme görevi verilmiş. İstanbul seçimleri nedeniyle boşalan Ankara'da hareketli olan olay Ali Babacan'ın parti kurmasıydı. Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu'na ise mesafe koydu."

 

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